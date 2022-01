“Seriamente?” E’ ancora polemica sui look di Chiara Ferragni. Coloro che si scandalizzano urlano al “pudore” ancora oggi, peccato che le redici della braless esista da almeno tre secoli…

A seguito del risonante avvertimento, propagatosi nelle ultime ore e riguardante la probabile tossicità della calza per l’Epifania erroneamente associata al suo celebre marchio di design, l’occhio dalle ciglia lunghe, l’amata imprenditrice e fashion blogger cremonese ha deciso di affrontare ancora una volta a testa alta i suoi da sempre vigorosi haters in rete.

Reduce dal successo della serie televisiva “The Ferragnez” e da alcuni problemi di salute legati alla pandemia, Chiara Ferragni ha deciso di rimediare ai mancati festeggiamenti di fine anno recandosi in territorio neutrale. Approdata sulle alture appartenenti al suolo Svizzero assieme alla sua dolce metà, il rapper e showman Fedez, ha poi condiviso un “disarmante lato di sé” che ha sin da subito attirato l’attenzione degli utenti per le sue caratteristiche.

“Ma nuda a questo punto non si fa prima?” Chiara Ferragni si presenta senza nulla. E’ boom di commenti

