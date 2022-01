Valentina Vignali ha illuminato il web con uno scatto in cui è distesa sul letto: la cestista è una bomba provocante.

Valentina Vignali sa sempre come colpire l’animo dei suoi followers: la bella cestista è super attiva sui social network e piazza online sempre contenuti di un certo livello. Dotata di un fisico fuori dal normale e di una femminilità da crepacuore, la nativa di Rimini ha deciso di regalare un nuovo scatto da impazzire sul suo profilo di Instagram.

Nonostante il periodo buio, la modella trova sempre la forza per regalare gioie ai suoi seguaci. Questa sera, la classe 1991 ha postato una foto in cui è distesa comodamente sul letto. La Vignali indossa un outfit che regala trasparenze da sogno.

Valentina Vignali sul letto, outfit con trasparenze da sogno: che visione

Valentina, con le sue forme procaci, riesce sempre a stregare la sua platea di followers. La giocatrice di basket, in questa serata in pieno inverno, ha regalato una fotografia che ha fatto salire le temperature sui social network. La modella è comodamente distesa su un letto e indossa un vestito cortissimo e con trasparente fenomenali.

Anche i lati più bollenti del suo corpo sono in bella mostra: in particolare le sue gambe, che sono completamente scoperte. La nativa di Rimini assume una posa devastante che manda in orbita i suoi fans. “IT”, si è limitata a scrivere in didascalia. Stando a quanto si legge nella descrizione, la 30enne si trova a Roma.

Valentina ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di RTL in cui ha svelato che ci sono troppi pregiudizi verso le influencer. La ragazza ha inoltre aggiunto di essere felicemente fidanzata, anche se il suo ‘compagno’ appare raramente sui social network. “Con Lorenzo procede bene”, ha spiegato.