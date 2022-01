Claudia Ruggeri, la Miss di Avanti un Altro non tradisce: visione dal basso esplosiva – FOTO

La Miss di Avanti un Altro, Claudia Ruggeri, regala spettacolo come sempre: la showgirl più seducente che mai, prospettiva da infarto

I pomeriggi di Canale 5 vengono nuovamente allietati, ogni giorno, da ‘Avanti un Altro’. Il quiz show condotto da Paolo Bonolis in questo inizio di 2022 è finalmente tornato in onda per una nuova stagione dopo una lunghissima attesa. Appuntamento ormai classico del preserale di Mediaset, che regala tanto divertimento e non solo per i divertenti giochi e le gag del conduttore e dei concorrenti.

A farla da padrone, infatti, sono spesso e volentieri le bellezze del ‘minimondo’, che danno pepe alla trasmissione entrando in scena con abbigliamenti provocanti. Diventate ormai inconfondibili e delle autentiche celebrità su Instagram, soprattutto lei, la ‘Miss’, Claudia Ruggeri.

La showgirl, 38 anni, esibisce un fascino verace e irresistibile. La sua vita, entrando nel programma, è davvero cambiata, anche perché ha conosciuto così il suo compagno di vita, Marco Bruganelli. Si tratta del fratello di Sonia, compagna di Bonolis, quindi la Ruggeri è diventata la cognata del conduttore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Per un San Valentino 2022 decisamente sexy, ci serve la linea di lingerie lanciata da Rihanna

Claudia Ruggeri, oltre le gambe c’è di più: la posa sullo sgabello toglie il fiato, curve incontenibili

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Rossella Fiamingo in forma smagliante su Instagram, la FOTO che incanta i fan: visione emozionante

A ogni nuovo ingresso in scena, Claudia manda gli ammiratori fuori di testa. Sul suo profilo Instagram, seguitissimo (oltre un milione e 200mila followers), regala uno scatto dallo studio dello show. La visione è celestiale.

Seduta su uno sgabello, Claudia è più seducente che mai. Lunghe gambe su alti tacchi, minigonna formidabile, abito aderente e con le curve in bella mostra. In una sola immagine, c’è tutta la sensualità della Miss, semplicemente irresistibile.

A ogni nuova puntata, l’ammirazione dei fan cresce sempre di più. L’appuntamento con Claudia, ogni sera alle ore 18.45 su Canale 5, è a dir poco imperdibile.