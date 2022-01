Gratta e vinci: risolvere i propri problemi economici con un tagliandino della lotteria istantanea. Per pochi fortunati il sogno è diventato realtà

Un vecchio adagio sostiene che i soldi non facciano la felicità, tuttavia è innegabile che qualche problema lo risolvano eccome.

Immaginate di poter cancellare in un solo istante tutte le preoccupazioni relative a debiti in sospeso, tasse, sistemazione dei figli e, al tempo stesso, avere la possibilità di godere di qualche lusso. Non sarebbe magnifico? Come una bacchetta magica intervengono i tagliandi del Gratta e Vinci; sono molti i cittadini che affidano le proprie speranze alla lotteria istantanea cercando di risolvere così i problemi e dare una svolta alla propria vita. Se non diventa un atteggiamento compulsivo e/o una dipendenza ossessiva, stuzzicare la dea bendata non può di certo far male. Qualcuno recentemente ha avuto una bella sorpresa in tal senso. Scopriamo cosa è accaduto.

Gratta e Vinci: investendo pochi euro, è stata vinta una bella sommetta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GTA_SunBeach (@gta_sunbeach)

La dea bendata ha baciato due fortunati giocatori che hanno sfidato la sorte investendo pochi spiccioli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “L’unica opinionista vera e mai di parte”. Adriana Volpe, elegantissima in blu. Plebiscito di consensi, stacco di gambe indimenticabile – FOTO

É giunta notizia della vincita sostanziosa di una donna della provincia di Forlì che lunedì scorso ha avuto una bella sorpresa. Si è recata in un esercizio di via Salvador Allende, 8 per un caffè di inizio giornata. Dopo aver consumato la sua colazione ha deciso di acquistare un Gratta e Vinci della serie “Il Mega Miliardario”. Il prezzo è 10 euro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Il tempo per te non passa mai”. Elisabetta Canalis, canotta scura e sguardo ammiccante: la sensualità è servita – FOTO

Il 2022 è iniziato sotto buoni auspici per lei. Il tagliando si è rivelato vincente e ha portato a casa ben 10 mila euro. Di certo non è una cifra che cambia le sorti di una vita intera ma qualche sfizio potrà di certo passarlo.

Altro colpo da maestro è stato segnalato presso la Tabaccheria La Rocca a Covo (Provincia di Bergamo). Grazie a un biglietto “50X” con una spesa da 10 euro ne sono stati vinti addirittura ventimila. In passato nello stesso posto un 5 al Superenalotto aveva fruttato 107mila euro.