Meteo: le previsioni per domenica 23 gennaio 2022

Dopo un vento gelido che ha fatto tremare l’Italia, per oggi le temperature sono in leggero aumento. Vediamo nel dettaglio come sarà questa domenica di gennaio.

Finalmente qualche grado in più ci riscalderà in questa domenica di gennaio, la bassa pressione sta andando via lentamente per lasciare spazio ad una temperatura più accettabile, ma sempre fresca.

Il cattivo tempo però rimane nel Sud Italia, specie in Calabria ed in Puglia dove sono previste nevicate a bassa quota. Previste gelate al Centro-Nord durante la notte con formazione di fitta nebbia in Pianura Padana.

Le previsioni nel dettaglio da Nord a Sud

Per quanto la bassa pressione stia lentamente lasciando il Paese, non possiamo tirare un sospiro di sollievo, d’altronde è ancora inverno e dobbiamo aspettarci di tutto anche se le temperature sono molto più gradevoli rispetto alla media stagionale.

NORD

Questa mattina il settentrione si è svegliato sotto una coltre di nebbia, soprattutto in Pianura Padana. Il cielo sarà coperto per tutta la giornata, per cui è bene limitare la velocità e guidare con prudenza visto il rischio di foschie elevato. Durante la giornata un timido sole schiarirà il cielo, che da nuvoloso diventerà poco nuvoloso. Previsto pericolo valanghe, livello 3 su 5, specie nella zona dell’Alto Adige.

CENTRO E SARDEGNA

Cielo sereno ovunque, non sono previste precipitazioni. Tutto sommato sarà una domenica piacevole, leggermente fredda ma nulla di preoccupante. Nella notte previste gelate.

SUD E SICILIA

L’aria sarà decisamente più fredda al meridione rispetto alle altre zone d’Italia. Il tempo è in peggioramento a causa della bassa pressione proveniente dai Balcani, rovesci in Basilicata e Puglia, previste nevicate a bassa quota in Calabria.

Tutto sommato sarà una domenica piacevole, per le belle giornate dovremmo aspettare ancora un po’, ma la bella stagione non tarderà ad arrivare.