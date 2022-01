Situazione in peggioramento da Nord a Sud. L’Italia sotto la morsa del mal tempo, sarà un fine settimana da dimenticare.

Tempo brutto per tutto il fine settimana, l’Italia è sotto la morsa del mal tempo, previste precipitazioni da Nord a Sud, gelate, nebbia, vento e nevicate a bassa quota. Una nuova perturbazione si sta facendo strada sul nostro Paese ed il giorni della merla saranno i più freddi dell’anno. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Freddo, gelo, neve e pioggia. Gennaio non da tregua agli italiani

Un ultimo fine settimana di gennaio davvero freddo, il mal tempo non da tregua agli italiani che trascorreranno sabato e domenica in casa. Da Nord a Sud la situazione non cambia.

Nell’Italia settentrionale, nebbia in Pianura Padana, gelate durante la notte, cieli coperti e piogge transitorie su tutte le regioni.

Al Centro-Sud e sulle isole, nubi in aumento, venti moderati e mari molto mossi. Previsti acquazzoni e neve a bassa quota, specie in Calabria.

Le temperature sono in calo, specie nelle regioni meridionali. Diffuse gelate soprattutto nelle aree interne. La Tramontana soffierà in Molide, mentre al Sud in Sicilia.