Aurora Ramazzotti confessa: “Quando guardo VIDEO così mi piace la F…” e cala il gelo…

La giovane influencer ieri nelle stories Ig ha rivelato che la sola vista di certi video le fa venire improvvisamente voglia di cambiare sesso.

È stata un po’ assente dai social in queste ultime settimane per via della faccenda che ha coinvolto la madre Michelle, ma ieri è tornata in grande stile per portare avanti la sua rubrica fissa del lunedì. Aurora Ramazzotti però ha confessato che gli ultimi video che le fan le hanno mandato sono una bomba a orologeria che non può accettare.

Infatti ha messo a confronto la sua generazione con quella successiva per approccio alla questione di bellezza dei corpi sia maschile che femminile, con una confessione intima che ha gelato il sangue a molti. Cosa dirà a tal proposito il suo Goffredo?

Aurora Ramazzotti fa coming out? Chi lo avrebbe mai detto…

