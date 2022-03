Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non si sono mai sposati, il motivo è incredibile

Sono una coppia tra le più longeve della tv nazionale, come mai però i due non hanno mai deciso di diventare marito e moglie?

Lui è l’amministratore delegato di Mediaset e figlio dell’ex premier, lei una delle conduttrici più amate di Canale 5. Oltre 20 anni di amore vero e sincero e due splendidi figli, Mattia e Sofia Valentina, nati rispettivamente nel 2010 e nel 2015.

Quella tra Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin sembra a tutti gli effetti una favola perfetta, tanto affetto reciproco e una vita idilliaca dove ogni cosa è ben inserita al suo interno.

Eppure molti pensano che le mancate nozze possano essere soprattutto per il volto di “Verissimo” un fardello insanabile da portare dentro di sé. Ne siamo davvero sicuri? Dopo anni di pettegolezzi sveliamo il vero motivo per cui hanno scelto di non sposarsi.

Silvia Toffanin confessa tutto: “Non ne sento il bisogno…”

Quello che rende forte questa coppia è l’assenza di gossip e pettegolezzi che ruotano intono a questa relazione. Una vita privata chiusa all’interno delle mura domestiche in cui si consumano i loro tormenti, le gioie e le tante soddisfazioni come famiglia.

La conduttrice, appagatissima dal sul lavoro, non ha mai negato di non provare rancore per le mancate nozze, anche se forse la dichiarazione più diretta a riguardo l’ha rilasciata a Vanity Fair qualche anno fa, forse intenta a voler chiudere una volta per tutte le maldicenze sul suo conto.

“Non sento il bisogno di una cerimonia per sentirmi più amata” ha spiegato, ammettendo anche che il matrimonio la spaventa non poco. Il motivo è semplice, ovvero non vorrebbe mai al suo fianco una persona che si sente obbligata a farlo solo perché vincolata da un patto civile.

Preferisce di gran lunga il suo Pier Silvio che la sceglie ogni giorno, e le sta accanto gratuitamente come lei stessa ha deciso di fare da oltre 20 anni di relazione. Quindi una scelta unanime che descrive un rapporto stabile e duraturo in quanto poggiato sugli stessi sistemi valoriali in cui entrambi credono fermamente.