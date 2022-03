Gratta e vinci, che colpo! Vinti 2 milioni di euro in un centro commerciale: grande emozione

Gratta e Vinci. Un fortunatissimo giocatore della lotteria istantanea ha cambiato le sorti dellla sua vita vincendo una cifra straordinaria. Il fatto è avvenuto in un grande centro commerciale

“Cosa faresti se avessi a disposizione un milione di euro?”. Questa è una delle tipiche domande che viene sempre fuori nelle classiche discussioni da bar o nelle chiacchiere tra amici.

E così la mente vaga, cercando di individuare le priorità e i sogni più reconditi di ognuno. Le persone più pragmatiche utilizzerebbero questa ingente somma di denaro per saldare i debiti e per garantirsi stabilità e sicurezza, mettendo magari qualcosa da parte per il futuro. Chi li userebbe per “sistemare” i figli, altri ancora comprerebbero una casa o un’automobile nuova. Tanti soldi permetterebbero spese folli come un viaggio extra lusso, l’acquisto di merce firmata e di alto profilo. Voi come li utilizzereste?

Gratta e Vinci: fortunato giocatore porta a casa 2 milioni di euro

La possibilità di spendere una somma di denaro spropositata non è più un sogno per un fortunatissimo vincitore di Belpasso (in provincia di Catania).

In uno dei poli commerciali più grandi della Sicilia, l’Etnapolis (130 negozi, 30 ristoranti e bar, teatro, campi da basket, beach volley e calcetto, parco-giochi e percorsi natura e avventura) è stato comprato un biglietto della serie “Il Miliardario Maxi” presso la Tabaccheria “Tabacos”. Il costo del tagliando è stato di 20 euro.

L’avventore non poteva credere ai suoi occhi, ha controllato e ricontrollato il biglietto più volte. Ha chiesto addirittura aiuto a una dipendente per essere sicuro dell’importo vinto. Ebbene sì, porta a casa ben 2 milioni di euro.

La notizia è stata confermata anche sulla pagina ufficiale del centro commerciale su Facebook. Si leggono, infatti, queste parole: “La fortuna bacia Etnapolis! Iniziamo la settimana con una notizia che ci ha resi felici, in questi giorni di profonda tensione: nella nostra Tabaccheria Tabacos sono stati vinti ben 2 milioni di euro da un nostro cliente, con l’acquisto de ‘Il Miliardario Maxi’. Una combinazione vincente e stratosferica che nessuno dimenticherà facilmente”.