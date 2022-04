Emanuele Filiberto ha un fratello? L’indiscrezione lascia tutti di stucco: cosa ha sussurrato a e chi il Principe

Emanuele Filiberto, secondo l’indiscrezione di Roberto Alessi avrebbe un fratello piuttosto famoso: l’indiscrezione bomba che spiazza tutti.

Il Principe di Savoia, Emanuele Filiberto è tornato in auge grazie ad uno scoop lasciato sull’agenda del gossip dal direttore Roberto Alessi.

Il direttore del volume “Novella 2000” ha lanciato questa indiscrezione bomba che lascia tutti gli italiani di stucco. Il Principe è reduce da un passato abbastanza rovente e difficile, considerando che a quei tempi non poteva mettere piede nel Belpaese per questioni di reggenza.

Nonostante ciò Maria De Filippi è riuscito a far salire in cattedra la sua notorietà, proponendogli il ruolo di giudice nel programma di “Amici”. Nel corso delle dirette ha dimostrato grande interesse durante l’esposizione delle abilità degli allievi.

Il fascino del ballo e della solidarietà affascina allo stesso tempo uno dei personaggi più nobili del nostro tempo. Dal punto di vista della sua vita privata, tutti o quasi sapevano che Emanuele fosse figlio unico, nato dall’amore tra Vittorio Emanuele e Marina Doria.

Una certezza venuta a cadere a quanto pare poche ore fa in seguito ad uno strano scoop sul suo presunto fratello

Emanuele Filiberto di Savoia, chi è il presunto fratello del Principe: un personaggio noto

L’indiscrezione bomba lanciata da Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000” sulla presunta estensione del suo glorioso ‘albero genealogico’.

Al capo della dinastia dei Savoia ci sono Vittorio Emanuele e Marina Doria: sul gradino più basso, Emanuele Filiberto, figlio unico. Una certezza venuta a mancare poco fa in seguito allo scoop lanciata da uno dei volumi di gossip più selezionati in edicola.

Secondo le voci di Alessi, ospite pochi giorni fa da Barbara D’Urso, Emanuele avrebbe sussurrato nell’orecchio di qualche collega in diretta ad “Amici”, la smentita sulle voci che non lo vorrebbero come figlio unico di Vittorio e Marina.

Proprio di Vittorio si parla di una relazione segreta avuta con una nobile avvocatessa, dalla cui unione sarebbe nato un tale di nome, Lorenzo Orsini.

Il misterioso personaggio e presunto ‘fratellastro’ di Emanuele avrebbe enorme seguito sui social con ben oltre 130 mila followers all’attivo. Artista e musicista, Lorenzo sarebbe legato sentimentalmente con Maria Laura De Vitis.

Cosa c’è di vero nella famiglia del Principe, la cui voce se confermata sarebbe una sorpresa che sconvolgerebbe i piani all’interno della dinastia più nobile?