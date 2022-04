Segni Zodiacali, questi tre segni hanno decisamente qualcosa in comune

Sapete cosa accomuna questi tre segni zodiacali? Sono segni di fuoco e condividono uno stesso tratto di personalità. Scoprite quale.

Sei in cerca di risposte? Chiedilo alle stelle! Come insegna la nuova serie Netflix, “Guida astrologica per cuori infranti”, siamo noi gli artefici del nostro destino, ma non c’è nulla di male nel credere che le stelle e i pianeti possano guidarci dall’alto. Come la luna influenza le maree, anche i nostri comportamenti possono subire gli influssi dell’universo. In fin dei conti, siamo tutti immersi in una realtà molto più grande di noi. Yeslife Megazine vi insegna qualcosa di più sui segni zodiacali e sulle loro caratteristiche.

Oggi scopriamo cosa hanno in comune Ariete, Leone e Sagittario. Sono tutti e tre segni di fuoco e, proprio per questo, condividono un tratto caratteriale comune. Avete già capito di cosa si tratta?

Segni Zodiacali, ecco i più egocentrici dello zodiaco

Ebbene sì, i segni di fuoco sono decisamente segni egocentrici. Nessuno più di loro sa cosa vuol dire mettere se stessi al primo posto. Ognuno di loro, tuttavia, declina questa caratteristica in modo diverso.

Ariete

L’Ariete è decisamene il segno più egocentrico di tutto lo Zodiaco. In amore sembra sempre il più preso della coppia, ma attenzione: la sua infatuazione dura sempre per un tempo limitato. Quando un Ariete ha deciso che non siete più il centro del suo interesse, vi dimentica facilmente. Alla fine dei conti, l’Ariete rimane sempre il centro del proprio universo. In amicizia, tuttavia, sa essere estremamente fedele e disponibile.

Leone

Nessuno meglio del Leone sa cosa vuole e come raggiungerlo. I nati sotto il segno del Leone sono ambiziosi e difficilmente si lasciano bloccare da vincoli esterni. Sono carichi di energia, estremamente cinici e non si affezionano facilmente… ma quando lo fanno, sono disposti a darvi tutto.

Sagittario

I Sagittario sono una delle personalità più complesse dello Zodiaco. Dall’esterno è difficile capire cosa vogliono, ma loro lo sanno benissimo e non sono disposti a fare compromessi per arrivarci. Leali in amicizia, sanno essere molto testardi in amore e può essere difficile relazionarsi con loro.