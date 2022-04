Gratta e Vinci, vittoria eclatante in Italia: la cifra che cambia la vita

Gratta e Vinci: un’altra fortunata vittoria, stavolta avvenuta in Sardegna. Il fortunato si è ritrovato tra le mani una cifra che potrebbe cambiare totalmente la sua vita

A volte pochi euro possono cambiare totalmente la vita di una persona. Da un po’ di anni, con l’avvento dei Gratta e Vinci, è possibile fare delle piccole scommesse ogni tanto senza cadere nella dipendenza. Basta grattare un pezzo di carta con una moneta e la propria vita potrebbe cambiare da un momento all’altro. Questa fortuna capita ogni giorno a moltissime persone in Italia, e puntualmente queste vittorie vengono registrate sul sito ufficiale.

Nel periodo che va dal 18 al 24 aprile, ci sono stati molteplici premi piuttosto importanti. I colpi messi a segno in tutta Italia nelle ultime ore hanno infatti dato tantissima gioia ad alcune persone. Sia con biglietti dal costo minimo di due o tre euro, oppure con quelli più costosi: ad esempio il famoso Miliardario che ti permette di poter vincere fino a 500mila euro. Ovviamente non è facile, ma ogni tanto questa fortuna capita a qualcuno.

Gratta e Vinci: cifra esorbitante per un sardo fortunato

Grazie alla tabella presente sul sito grattaevinci.it, possiamo vedere che ci sono state vincite molto importanti nelle ultime ore. Un regalo di Pasqua in ritardo certamente gradito, che potrebbe aver cambiato la vita di queste persone. La prima vittoria è avvenuta in Sardegna, o meglio a Sestu in provincia di Cagliari.

Il fortunato vincitore si è portato a casa un bottino da ben 300mila euro. La seconda vittoria invece è avvenuta in Campania, a Mariglianella. In questo caso, il montepremi è di 100mila euro. Nessuno dei due vincitori si aspettava di veder la propria vita cambiare da un momento all’altro, ma ogni tanto la ruota della fortuna gira anche per quelli che di solito sono più sfortunati.

Dunque, si conferma ancora una volta che è davvero possibile vincere grazie a questi biglietti che troviamo dal tabaccaio e che possono cambiare la vita di chiunque.