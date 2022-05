Segni Zodiacali, qual è il peggior difetto del Capricorno?

Segni Zodiacali, sapete qual è il peggior difetto dei nati sotto il segno del Capricorno? Non vi conviene proprio mettervi contro di loro.

Sei in cerca di risposte? Chiedilo alle stelle! Come insegna la nuova serie Netflix, “Guida astrologica per cuori infranti”, siamo noi gli artefici del nostro destino, ma non c’è nulla di male nel credere che le stelle e i pianeti possano guidarci dall’alto. Come la luna influenza le maree, anche i nostri comportamenti possono subire gli influssi dell’universo. In fin dei conti, siamo tutti immersi in una realtà molto più grande di noi. Yeslife Megazine vi insegna qualcosa di più sui segni zodiacali e sulle loro caratteristiche.

Oggi parliamo del primo tra i segni zodiacali: il Capricorno. Ha un difetto che certe volte può tornare utile alle persone che ha intorno.

Capricorno, tra i segni più spietati

Il Capricorno è forse il segno più spiegato dello Zodiaco. Non vi conviene mettervi contro di loro (o contro i loro amici!) altrimenti troveranno un modo per farvela pagare. Ciò che conta per un Capricorno non sono le buone intenzioni, ma la lealtà e l’esserci concretamente per l’altro. Un Capricorno prenderà sempre sul serio ciò che dite e preferirà una verità scomoda ad una candida bugia. Se ferite qualcuno a cui il Capricorno è affezionato, potete considerarvi ufficialmente parte della sua lista nera.

D’alto canto, la fermezza del Capricorno può tornare particolarmente utile alle persone a cui vuole bene. Il suo atteggiamento, infatti, è di grande aiuto per tutti quei segni che non sono bravi a badare a se stessi. Per via della sua intransigenza, il Capricorno attrae il segno della Vergine, che è il suo esatto opposto. Se la Vergine si fa abbindolare da chi le sta intorno, il Capricorno si indigna anche per lei e farà di tutto per tirarla fuori dai guai. In amore il Capricorno è molto fedele, ma fategli un torto e perderete tutto il suo rispetto!