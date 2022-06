L’ultima strabiliante vincita segna una svolta netta nel mondo del Gratta e Vinci: la testimonianza di un uomo dopo l’accaduto è incredibile.

In pochi attimi, la nuova opportunità messa ora disposizione dalla rete Gratta e Vinci, è stata in grado di stravolgere completamente la vita di un uomo. Il racconto pieno d’adrenalina, sviluppatosi passando in rassegna le nuove modalità di gioco, ha presto incuriosito gli appassionati dei biglietti sempre a disposizione per tentare la fortuna.

“Sono travolto“, ha ammesso il fortunato in questione dopo aver scoperto l’ammontare totale della vincita. Con pochi soldi investiti è riuscito ad accaparrarsi un vera fortuna. In preda ai tremori dopo essersi confrontato con il montepremi, l’uomo ha poi svelato tutte le dinamiche che gli avrebbero permesso di cambiare la sua vita in pochi istanti.

“Sono travolto” Gratta e Vinci, incredibile vittoria: la nuova opportunità cambia tutto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Guarda bene nel cassetto: trovato questa moneta in lire? Vale una fortuna pazzesca

Dopo aver investito in maniera casuale una minima somma, come spesso accade nell’universo dei Gratta e Vinci, l’uomo ha infine scelto di puntare tutto sul gettonato Mega Cash. Il biglietto in questione permette infatti di ottenere una vincita pari anche a 100 milioni di dollari.

L’accaduto si è svolto negli Usa e più precisamente nello stato della Carolina del Sud. Stavolta la fortuna ha decisamente girato a suo favore, e dopo aver scoperto di essere entrato in possesso del biglietto vincente, l’uomo si è poi trovato di fronte ad una scelta non del tutto semplice.

La vittoria in questione permetteva al fortunato di scegliere tra due opportunità. La prima avrebbe dato la possibilità all’uomo di riceve ben 100mila dollari annualmente, per un ventennio. Mentre, la seconda, prevedeva l’accredito di 1,2 milioni lordi in una sola manche.

L’uomo ha firmato per la seconda proposta, ricevendo in conclusione e a netto oltre 852mila dollari. Una cifra che, grazie al destino, ha permesso al fortunato di cambiare radicalmente il suo stile di vita in poche ore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Succo di frutta, il migliore e il più salutare: la lista delle marche consigliate dagli esperti

La notizia è poi divenuta virale negli Usa a pochi giorni di distanza dall’accaduto, coinvolgendo moltissimi utenti che sarebbero accorsi in massa nei rivenditori per tentare di confrontarsi con lo stesso fortuito destino.