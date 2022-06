Zodiaco, sapete quale sono i segni più compatibili?

Sapete quali sono i segni più compatibili dello Zodiaco? Ci sono due coppie che finiscono sempre insieme.

Sei in cerca di risposte? Chiedilo alle stelle! Come insegna la nuova serie Netflix, “Guida astrologica per cuori infranti”, siamo noi gli artefici del nostro destino, ma non c’è nulla di male nel credere che le stelle e i pianeti possano guidarci dall’alto. Come la luna influenza le maree, anche i nostri comportamenti possono subire gli influssi dell’universo. In fin dei conti, siamo tutti immersi in una realtà molto più grande di noi. Yeslife Megazine vi insegna qualcosa di più sui segni zodiacali e sulle loro caratteristiche.

Oggi parliamo di compatibilità tra i segni zodiacali. Tutti sanno che ci sono alcune persone che non possono proprio vedersi. Ma sapete invece quali sono i segni più compatibili dello zodiaco?

Segni Zodiacali, le due coppie più compatibili dello Zodiaco

Al primo posto troviamo sicuramente Pesci e Scorpione. Questi due segni sono letteralmente uno l’opposto dell’altro, ma hanno una sensibilità comune che li tiene legati. Essendo due segni d’acqua, tendono ad essere entrambi particolarmente profondi e non è raro che si ritrovino coinvolti in intense conversazioni nate praticamente dal nulla. I Pesci hanno la gentilezza e l’attenzione di cui lo Scorpione ha bisogno per sentirsi apprezzato e capito, mentre dal canto suo lo Scorpione ha una lucidità che manca all’altro segno. Nel complesso si bilanciano e possono aiutarsi a vicenda, sia in amore che in amicizia.

Al secondo posto troviamo invece Vergine e Capricorno. Anche in questo caso, la loro compatibilità è basata sull’essere completamente differenti. La Vergine, estroversa ed introversa al contempo, tende ad attrarre il Capricorno, che per natura se ne sta molto sulle sue. È comprensiva e mai pressante e sa lasciare all’altro tutto lo spazio di cui ha bisogno. Il Capricorno è invece un segno stabile e pragmatico, qualità di cui la Vergine ha estremamente bisogno per evitare di perdersi nel marasma della vita.