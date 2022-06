Sagittario, sapete qual è il peggior difetto di questo segno?

Sagittario, sapete qual è il peggior difetto dei nati sotto questo segno? È un problema che hanno quasi tutti.

Sei in cerca di risposte? Chiedilo alle stelle! Come insegna la nuova serie Netflix, “Guida astrologica per cuori infranti”, siamo noi gli artefici del nostro destino, ma non c’è nulla di male nel credere che le stelle e i pianeti possano guidarci dall’alto. Come la luna influenza le maree, anche i nostri comportamenti possono subire gli influssi dell’universo. In fin dei conti, siamo tutti immersi in una realtà molto più grande di noi. Yeslife Megazine vi insegna qualcosa di più sui segni zodiacali e sulle loro caratteristiche.

Oggi parliamo dei nati sotto il segno del Sagittario. Come tutti i segni zodiacali, anche loro hanno pregi e difetti. Ma sapete qual è il più grande difetto di questo segno? Scopriamolo.

Il Sagittario e la paura di impegnarsi

Il Sagittario è il segno più sfuggente dello Zodiaco. La sua paura di impegnarsi (quella che in inglese chiameremmo “fear of commitment”) è universalmente riconosciuta. Ma non solo i nati sotto questo segno hanno paura di ritrovarsi in una situazione troppo seria: se la vanno addirittura a cercare. Sono infatti dei noti Don Giovanni, molto bravi a parlare e soprattutto a far sentire speciale la persona che hanno vicino. Peccato che nel retro della loro mente non diano troppo peso a quello che fanno e finiscano per dare false illusioni alle persone che hanno intorno.

D’altra parte i Sagittario sono degli inguaribili romantici ed amano viziare il proprio partner con sorprese e piccoli pensieri. Non sono particolarmente affettuosi, ma hanno un modo tutto loro di dimostrare amore e sono capaci di stringere legami di vera e propria devozione con le persone che hanno intorno. La loro attitudine a viaggiare e scoprire il mondo li rende affascinati, ma anche misteriosi e sfuggevoli al punto giusto.