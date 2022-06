Caronte in Italia: temperature bollenti per il weekend, previsti +40 gradi

Un fine settimana dalle temperature elevate in tutta Italia con l’arrivo dell’anticiclone africano che investirà tutto il Paese.

Con il mese di giugno si conferma la tendenza dell’aumento delle temperature in tutta Italia. L’estate che sembra essere arriva ben prima del 21 giugno dirompe con un clima bollente in tutto il paese. L’anticiclone proveniente dall’Africa investirà tutte le Regioni nel weekend con temperature oltre la media stagionale. In aumento anche la nuvolosità su alcune regioni.

Sono previsioni meteo choc quelle che riguardano il fine settimana a cui si va incontro. Un caldo afoso con un’alta stratificazione delle nuvole medio alte capace di rendere il cielo grigio ed offuscato, così come riporta Leggo. L’anticiclone definito dai metereologi Caronte non frena la sua cavalcata verso l’Italia. Una rimonta del caldo e della bolla africa che torna a colpire il Paese, così come riporta Leggo.

Weekend con temperature in aumento in tutta Italia: più di 40 gradi, attenzione per la Sicilia

Sabato 25 giugno è prevista un clima sereno con poche nuvole sparse a Nord e possibili precipitazioni diurne su Alpi e Appennini. Una nuvolosità sparsa e compatta investirà il Centro e le isole, con bassa probabilità di pioggia. La nuvolosità si incentrerà anche su Molise, Campania, Puglia, Basilica e Nord Sicilia dove le temperature però aumenteranno in maniera esponenziale con picchi oltre i 40 gradi.

Domenica 26 giugno graduale miglioramento della situazione metereologica in tutte le regioni. Al nord sarà possibile incorrere in fenomeni temporaleschi e isolati temporali nel pomeriggio che si concentreranno sulle Alpi Occidentali. Al centro e sulle isole, la nuvolosità lascerà spazio ad una grande ondata di caldo con temperature fino a 40 gradi. Nel pomeriggio nelle regioni centrali si diraderanno le nuvole.

Preoccupazione per la Regione Sicilia dove domenica 26 giugno si potranno raggiungere oltre i 40 gradi previsti anche in altre regioni. Si raccomanda soprattutto per persone fragili e anziani di non uscire nelle ore più calde della giornata, di idratarsi adeguatamente e rimanere in luoghi riparati, lontani dall’esposizione solare.