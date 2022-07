Ariete e amore: con quali segni ha più affinità?

Ariete e amore, sapete quali sono i segni di cui si innamora facilmente? Ce n’è uno in particolare.

Sei in cerca di risposte? Chiedilo alle stelle! Come insegna la nuova serie Netflix, “Guida astrologica per cuori infranti”, siamo noi gli artefici del nostro destino, ma non c’è nulla di male nel credere che le stelle e i pianeti possano guidarci dall’alto. Come la luna influenza le maree, anche i nostri comportamenti possono subire gli influssi dell’universo. In fin dei conti, siamo tutti immersi in una realtà molto più grande di noi. Yeslife Megazine vi insegna qualcosa di più sui segni zodiacali e sulle loro caratteristiche.

Oggi parliamo dell’Ariete. Negli articoli precedenti vi abbiamo detto i suoi pregi e difetti. Ma sapete con quali segni ha maggiore affinità?

Ariete e amore: i segni ai quali non sa resistere

L’Ariete è un segno complicato in amore. Perde la testa tanto velocemente quanto perde interesse. È un segno individualista, che si percepisce come solo al mondo, e quindi fatica ad entrare in relazione con un possibile partner. In un primo momento può sembrare più innamorato che mai, ma sono davvero poche le persone che riescono ad “incastrarlo”. Quanto ad affinità, uno dei segni con cui tende a legare di più è sicuramente quello dei Pesci. La gentilezza e l’attenzione di quest’ultimi sono ciò di cui questo segno ha bisogno per alimentare il proprio ego. In cambio, tuttavia, sa dare uno sguardo pratico sul mondo e molte più azioni che parole.

Gli Ariete vanno inoltre molto d’accordo con i Gemelli, che come loro sono un segno forte e tendenzialmente indipendente. Questa accoppiata funziona meglio in amicizia che in amore, poiché in campo sentimentale sono entrambi troppo volubili. All’Ariete serve dunque un segno d’acqua o di terra che stabilizzi la coppia e sappia portare quella fermezza emotiva che lui non ha.