Toro e amore: con quali segni ha più affinità?

Toro e amore, sapete quali sono i segni di cui si innamora più facilmente? Ce ne sono alcuni con cui ha molta affinità.

Sei in cerca di risposte? Chiedilo alle stelle! Come insegna la nuova serie Netflix, “Guida astrologica per cuori infranti”, siamo noi gli artefici del nostro destino, ma non c’è nulla di male nel credere che le stelle e i pianeti possano guidarci dall’alto. Come la luna influenza le maree, anche i nostri comportamenti possono subire gli influssi dell’universo. In fin dei conti, siamo tutti immersi in una realtà molto più grande di noi. Yeslife Megazine vi insegna qualcosa di più sui segni zodiacali e sulle loro caratteristiche.

Oggi parliamo del Toro. Negli articoli precedenti vi abbiamo detto i suoi pregi e difetti. Ma sapete con quali segni ha più affinità?

Toro e amore: il segno a cui non sa resistere

Il Toro è un segno di terra e come tale è molto legato alla realtà materiale. È al contempo impulsivo e coscienzioso e sa quasi sempre cosa è meglio per se stesso. Come tutti i segni di terra, va d’accordo con i suoi alter-ego: per questo l’accoppiata con il Capricorno è sicuramente una delle più riuscite. I due hanno entrambi un buon equilibrio interiore ed una buona consapevolezza dei propri limiti e questo li porta a capirsi e a lasciarsi i propri spazi. Alcune difficoltà vengono invece riscontrate con i Gemelli, che sono particolarmente volubili e tendono a cambiare idea troppo spesso per il rigido e intransigente Toro.

In amicizia la migliore accoppiata del Toro è quella con i Pesci. Sensibili e comprensivi, i Pesci tendono a tirare fuori il lato più profondo del Toro e a farlo riflettere sui suoi meccanismi interiori. Al contrario, il Toro sa dare ai Pesci quel riscontro con la realtà di cui hanno bisogno per vivere nel mondo reale.