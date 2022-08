La vincitrice della seconda edizione di The Voice of Italy, Suor Cristina, ha cambiato vita. Ecco cosa fa ora, divisa tra musica e religione

Suor Cristina Scuccia è stata uno dei personaggi più discussi e noti di The voice of Italy. In molti l’hanno amata e apprezzata per la scelta azzardata, mentre altrettante persone l’hanno criticata per aver accostato ad un percorso come quello religioso la partecipazione al talent show, che l’ha resa famosa.

Ecco come prosegue la vita di Suor Cristina dopo la vittoria a The Voice of Italy

È stata protagonista indiscussa della seconda edizione del programma nel 2014, dopo essere entrata nel team di J-Ax. Ha lasciato tutti a bocca aperta arrivando in finale e poi aggiudicandosi il primo posto. Successivamente a questo traguardo ha pubblicato due album e ha anche inciso una cover del famosissimo successo di Madonna “Like a Virgin”. Ha, poi, continuato a riscuotere un discreto successo ottenendo milioni di visualizzazioni sulla piattaforma YouTube.

Suor Cristina non ha mai voluto rinunciare alla sua passione per la musica e ha unito l’utile al dilettevole, tanto che riguardo al montepremi vinto a The Voice ha dichiarato