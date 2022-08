Suor Cristina torna in tv: dopo il “matrimonio” la Scuccia cambia tutto ancora una volta

Suor Cristina Scuccia torna in televisione dopo il “matrimonio”: quello che è successo alla nota cantante ha dell’incredibile

A distanza di otto anni dalla sua vittoria a “The Voice of Italy”, moltissime persone non hanno ancora dimenticato l’esuberante Cristina Scuccia. La partecipazione di una suora ad un programma televisivo, all’epoca, non mancò di suscitare parecchio scalpore.

Ascoltatori provenienti da ogni parte del mondo, a quei tempi, finirono per acquistare gli album della celebre cantante, risultata vincitrice del talent show di Rai 2. Il giudice J-Ax, che ne intuì il potenziale fin dalle audizioni, si mise d’impegno per consentire alla Scuccia di conquistare il primo premio.

Negli anni, tuttavia, la presenza di Suor Cristina in tv è andata sempre più rarefacendosi. La ragione parrebbe essere una sola e sarebbe collegata al percorso di vita intrapreso dall’amata cantante.

Suor Cristina sparisce dalla tv: cosa è successo negli ultimi anni

Dopo aver trionfato sul palco di “The Voice of Italy”, e dopo essersi altresì guadagnata le attenzioni del pubblico grazie all’esperienza di “Ballando con le Stelle”, Suor Cristina Scuccia è letteralmente sparita dalla tv.

Il motivo che l’avrebbe condotta a questa decisione, in realtà, è più semplice di quel che si potrebbe pensare. L’8 settembre 2019, la cantante ha giurato fedeltà eterna a Dio, prendendo i voti perpetui e unendosi definitivamente in “matrimonio” con il suo sposo.

Molti credettero che quella sarebbe stata la fine per la cantante, destinata a non calcare mai più nessun tipo di palcoscenico. Le cose, tuttavia, andarono in maniera completamente diversa rispetto ai pronostici. Suor Cristina, dopo il “matrimonio”, è tornata in tv sotto gli sguardi attoniti dei telespettatori.

Il ritorno di Suor Cristina Scuccia in tv: emozione incontenibile da parte del pubblico

Una brevissima – ma in ogni caso emozionante – apparizione televisiva, quella che Suor Cristina Scuccia fece a pochi mesi di distanza dalla sua consacrazione. Dopo aver preso i voti perpetui nel 2019, la cantante si concesse un’ultima ospitata in uno dei programmi più noti di TV8.

Nel 2020, infatti, la cantante prese parte ad una puntata di “Guess my age”, all’epoca condotto da Enrico Papi, nel ruolo di concorrente.

Quella di “Guess My Age” fu, in assoluto, l’ultima apparizione televisiva dell’ex vincitrice di “The Voice”. Dopo il matrimonio con Dio, infatti, la Scuccia avrebbe definitivamente archiviato uno dei periodi più intensi e sconvolgenti di tutta la sua vita: quello della popolarità e della passione per la musica.