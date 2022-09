Vi ricordate il momento in cui Suor Cristina spiazzava tutto il popolo italiano con quelle parole? Ecco chi l’ha messa in una situazione intricata…

Celebre per aver intonato diversi celebri brani durante il talent show di “The Voice Italy“, Suor Cristina ha fatto innamorare i telespettatori con una voce così sublime e profonda.

Prima di allora, il personaggio di Cristina frequentava assiduamente il convento delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia. La voglia ‘matta e disperata’ di cantare e far valere le sue qualità canore bussavano ogni giorno alla sua porta.

Cristina era convinta che davanti a se poteva aprirsi un mondo di successi abbracciando la musica in tutte le sue sfaccettature. Cantava e dilettava le suore del convento attraverso canti profondi e sonori e non è un caso se l’ex concorrente di The Voice Italy era stata in seguito, intercettata per un provino in tv.

L’esito non poteva essere altro che positivo, anzi encomiabile, considerate le performances intonate davanti al piccolo schermo, addirittura in compagnia di big come Ricky Martin e Kylie Minogue

Suor Cristina scopre le carte e rivela chi è stato in grado di cambiare la sua vita

I telespettatori, dopo aver ammirato in lungo e in largo le sublimi qualità di Suor Cristina avrebbero voluto che la figura ecclesiastica più celebre d’Italia continuasse ad inseguire il sogno della musica.

L’età adolescenziale per lei fu la più complessa, in quanto non era ancora in grado di ‘misurare’ le sue scelte e i suoi obiettivi, nonchè prendere una decisione definitiva.

Lei intanto continuava a cantare a squarciagola, a distribuire cuori e incamerare emozioni ovunque.

Solo col passare del tempo, quando ormai il suo esordio in tv era passato alla storia e avrebbe richiesto un seguito diverso, qualcuno decise di entrare nella sua vita e prendere una decisione definitiva per lei

Suor Cristina e le parole spiazzanti nell’intervista: “Vi svelo chi è stato…”

Dopo il successo a “The Vocie Italy” in Rai, quasi tutti erano convinti che Suor Cristina avrebbe scelto di abbandonare il suo posto alla Sacra Famiglia dell’Ordine delle Suore Orsoline e sposare la causa della musica.

Dopo un silenzio assordante sui social e negli inserti delle riviste di spettacolo più comuni del Paese, la suora più famosa della tv decide di rompere il silenzio e spiegare realmente la figura suprema che ha deciso di spingerla a prendere una determinata decisione.

In una nota intervista passata alla storia dello spettacolo spiazzava tutti, allontanando per sempre Suor Cristina dall’intricato mondo della tv

“avevo l’impulso di cantare sin da bambina ma ho lasciato che il signore facesse cosi’…”

Dichiarazioni a cuore aperto insomma per Cristina, che quasi con le lacrime agli occhi spiegava all’Italia intera che la vocazione di Dio veniva prima di tutti.

La ‘chiamata’ dall’alto è stata così forte e determinante che ancora oggi, Suor Cristina si chiede se la sua voglia di cantare fosse opera sua, un suggerimento, una sua particolare volontà.

TROVATO IL CORPO DEL PICCOLO MATTIA