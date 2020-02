Aereo sbagliato | guardate la faccia della hostess | VIDEO

Sale sull’aereo sbagliato e questo errore fa si che il volo subisca un ritardo. La faccia della hostess la dice lunga su quanto accaduto ad una passeggera.

Una donna prende l’aereo sbagliato e suscita la reazione divertita di una hostess. Il tutto accade a bordo di un mezzo della America Airlines che da Colombus, nell’Ohio, era diretto a Charlotte, in Carolina del Nord. La persona che si è confusa ha provocato un ritardo nel decollo a causa di questa disattenzione. Un altro passeggero tra i tanti presenti a bordo ha filmato il conciliabolo tra la donna che sbaglia aereo ed una hostess. Quest’ultima, dopo aver controllato rapidamente il biglietto di volo, scuote la testa con una espressione a metà tra il divertimento e la rassegnazione. Ed informa poi la propria dirimpettaia circa il fatto che abbia compiuto uno sbaglio anche abbastanza importante.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus | come evitare il contagio | 10 regole dell’ISS

Aereo sbagliato, come è possibile che avvenga uno sbaglio del genere?

Subito dopo la hostess apre il portellone per consentire alla donna di scendere e di cambiare aereo. Il personale di bordo ha avvertito i tanti presenti a bordo con un annuncio: “Passeggero sull’aereo sbagliato, che va verso la destinazione sbagliata”. L’autore del filmato ha postato la breve clip da lui realizzata su Twitter. E ha spiegato che la donna si era resa conta di avere preso posto sul volo sbagliato. “Così in tutta fretta ha avvertito una dei membri dell’equipaggio dopo avere raggiunto in tutta fretta la parte anteriore della cabina di pilotaggio. Certo, non è chiaro come sia stato possibile che il personale di controllo a terra non si sia accorto della cosa ed abbia consentito a questa donna di salire su un volo diverso da quello cui era destinata.

GUARDA IL VIDEO