Flavio Bucci morto: toccante addio di Barbara D’Urso, video

Flavio Bucci è morto: la scomparsa dell’addio commuove il mondo dello spettacolo e Barbara D’Urso che gli dedica un toccante messaggio, video.

Flavio Bucci è morto a 72 anni. Ad annunciare la scomparsa dell’attore è stato il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, con un post sul suo profilo Facebook: “Quando un artista se ne va lascia sempre un gran vuoto. Mi dispiace molto della scomparsa dell’attore Flavio Bucci, che da anni risiedeva a Passoscuro. Tutti lo ricordano in alcuni suoi ruoli memorabili in film altrettanto indimenticabili: penso a Il Marchese del Grillo, accanto a Sordi, a Suspiria del maestro del terrore Dario Argento, a Il divo di Paolo Sorrentino, solo per citarne alcuni. Un grande caratterista, di quelli che hanno fatto grande la cinematografia italiana. Esprimo le condoglianze mie e dell’Amministrazione ai familiari e amici”.

La morte dell’attore che ha interpretato il pittore Ligabue, nello sceneggiato televisivo diretto da Salvatore Nocita nel 1977 ha commosso tutto il mondo dello spettacolo. Tantissimi i messaggi dei colleghi e degli addetti ai lavori che l’hanno conosciuto. Tra questi anche Barbara D’Urso che, oltre ad averlo ricordato a Pomeriggio 5, gli ha dedicato un toccante messaggio sui social.

“Ciao Flavio, ho conosciuto bene la tua anima fragile… Come i più grandi artisti, hai vissuto fuori dagli schemi e dalle regole e sei stato un compagno di lavoro fantastico, un professionista straordinario e ironico”, ha scritto Barbara D’Urso sotto una foto tratta da La dottoressa Giò, la fiction in cui la conduttrice di canale 5 ha lavorato proprio con Bucci.