La Dama Gemma Galgani è in vena di confessioni piccanti e svela le sue avventure nel dietro alle quinte di ‘Uomini e Donne’. E la Cipollari la pungola.

Da 10 anni Gemma Galgani è tra le protagoniste di ‘Uomini e Donne’ e del suo Trono Over. La principale antagonista di Tina Cipollari è molto benvoluta dal pubblico. Ed ora lei è in vena di fare delle confessioni piccanti. ‘La Dama’ fa infatti fatto sapere di avere avuto dei rapporti completi con tre persone proprio nello studio dell’amato programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. “Mentre con Giorgio Manetti ho fatto l’amore, che è diverso dal semplice contatto carnale. E l’ho fatto anche dietro le quinte”. Anche di recente poi non sono mancate le solite schermaglie con la Cipollari. Una delle ultime occasioni nelle quali le due si sono contrapposte ha visto Gemma Galgani mettere alla porta il cavaliere Emanuele. E con una banale scusa, secondo la Cipollari. “Come puoi trattare così un uomo nascondendoti dietro al fatto che i suoi baci sono ‘umidi’?”. Poi l’affondo di Tina contro Gemma: “La verità è che tu fai così perché vuoi stare il più possibile in televisione, altro che ricerca dell’anima gemella”.

LEGGI ANCHE –> Aereo sbagliato | guardate la faccia della hostess | VIDEO

Gemma Galgani, ennesimo duello con Tina Cipollari

Poi la Cipollari ha chiesto che a ‘Uomini e Donne’ venga organizzata una puntata con tutti i pretendenti ed i corteggiatori che in questi lunghi 10 anni si sono susseguiti al fianco della Galgani. Quest’ultima ha risposto dicendo che soltanto tre uomini hanno suscitato il suo interesse e sono stati in grado di impegnare il suo cuore, e che la lunga lista presentata dalla Cipollari non corrisponda al vero. Ancora, c’è stata una sfilata di moda che ha visto Gemma protagonista con un abito lungo ed uno spacco vertiginoso. Anche stavolta la combattiva Tina è andata all’attacco, bollando la sua rivale come volgare. “Hai 70 anni, ma come ti conci?”.