Il ritiro dei ghiacciai dell’Artico sta mostrando paesaggi che non vedono la luce del sole da quasi 120.000 anni. Questi panorami rocciosi sono stati coperti di ghiaccio dall’Eemian, periodo in cui le temperature medie erano fino a 2 gradi Celsius più calde di quelle attuali e livelli del mare fino a 9 metri più alti.

“L’ultimo secolo è probabilmente il più caldo degli ultimi 120.000 anni fa”, ha dichiarato Simon Pendleton, capo dello studio e studente di dottorato presso l’Università del Colorado. Pendleton e i suoi colleghi hanno attraversato questi antichi paesaggi prelevando campioni sull’isola di Baffin, in Canada. L’isola è circondata da fiordi, ma il suo interno è dominato da pianure di tundra ad alta quota, relativamente pianeggianti.

Queste pianure sono ricoperte da sottili calotte di ghiaccio. Poiché il paesaggio è così piatto, le calotte glaciali non scorrono e scivolano come i ghiacciai tipici. Invece, si siedono semplicemente sulla roccia e sul terreno sottostanti, conservando tutto sotto di loro come il vetro di una teca da museo.

Ciò che è conservato include minuscole piante artiche e muschi. Mentre il ghiaccio si scioglie, questa antica e delicata vegetazione viene esposta. Il vento e l’acqua distruggono le piante perdute da tempo in pochi mesi, ma se i ricercatori possono raggiungerle prima, possono usare la datazione al radiocarbonio per determinare la loro età.

La datazione al radiocarbonio misura i livelli di un isotopo di carbonio in lento decadimento, il carbonio-14. Poiché gli scienziati sanno quanto velocemente il carbonio-14 decade, e le piante lo assorbono tramite la fotosintesi, possono usare la quantità di isotopo in un campione organico per determinare la sua età.

Pendleton e i suoi colleghi hanno prelevato 124 campioni da 30 località intorno all’Isola Baffin orientale, il tutto a circa 1 m dal bordo della moderna calotta di ghiaccio, l’area più recentemente esposta a scioglimento ed in cui i resti di piante antiche non erano ancora stati erosi. Hanno scoperto che tutti i loro campioni erano vecchi di almeno 40.000 anni.